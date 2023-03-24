Силы обороны: Враг пытается взять Авдеевку в кольцо, но уже выдыхается

Авдеевское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте, но и там оккупанты "выдыхаются", как и на Бахмутском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона днем 24 марта.

"В районе Авдеевки не так чтобы совсем уж очень горячо, но враг продолжает атаковать и саму Авдеевку – пытается взять ее в кольцо. Также боевые действия идут в направлении Марьинки, там враг также пытается атаковать наши позиции.

Всего за минувшие сутки враг 31 раз атаковал донецкое направление, из них 15 – это авдеевское направление. Семь ночных штурмовых действий, которые враг осилил, – также было авдеевское направление...

Неделю-две назад были дни, когда россияне атаковали по 95 раз в сутки на одном направлении. То есть можно сказать, что враг также выдыхается. И на прошлой неделе уже включал резервы – это было подразделение 98 бригады десантной и две роты танковые, которые приобщались к боевым действиям.

Можно смело сказать, что враг основные свои силы уже исчерпал, понес достаточно большие потери личного состава и техники. Только за минувшие сутки враг потерял более трех рот личного состава убитыми и ранеными".

По словам Дмитрашковского, на авдеевском и марьинском направлении – "горячее всего, но потерь территорий за ночь не произошло".

Угледарское направление – несколько спокойнее, чем авдеевское и марьинское. Россияне там понесли серьезные потери в живой силе и технике, а восстановиться им вряд ли удастся, учитывая "постоянную бавовну" (взрывы) в Мелитополе и Бердянске, сказал Дмитрашковский.

По поводу того, что в Запорожской области россияне "ведут оборонительные действия", то спикер Сил обороны Таврического направления пояснил, что о контрнаступлении говорить рано. Но россияне ожидают там контрнаступления и поэтому совершенствуют свои оборонительные рубежи, сказал Дмитрашковский.