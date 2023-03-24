Залужный провел телефонный разговор с адмиралом Британии: о чем договорились

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поговорил по телефону с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином, в частности, об усилении противовоздушной обороны, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Залужного в Telegram.

По словам главнокомандующего, он рассказал коллеге о ситуации на всей линии фронта. Самым сложным участком остается Бахмутское направление, но Силам обороны удается стабилизировать обстановку.