Синоптик назвала регионы, где сегодня в Украине пройдут дожди

Сегодня, 25 марта, в западных областях пройдут дожди. Осадки могут затронуть также Житомирскую, Черниговскую, Киевскую области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"На остальной территории будет сухая погода" , - констатировала она.

По словам синоптика, температура воздуха днем составит "прекрасные +14...+19 градусов".

"В западных областях и в прибрежных морских районах местами +10...+12 градусов" , - добавила Диденко.

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Сегодня есть вероятность небольшого дождя, но уже вечером.

"В течение дня преимущественно сухо и тепло до +17 градусов" , - добавила она.

Как сообщалось, похолодание, которое ожидается в Украине со вторника-среды, 28-29 марта, принесет с собой не только резкое снижение температуры - от высоких "плюсов" до небольших "минусов", но и дождь, местами снег, которые не только усложнят ситуацию на дорогах, но и ухудшат самочувствие.

Отметим, в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.