ISW: С начала войны бригада морской пехоты РФ была уничтожена и восстановлена 8 раз

В Институте изучения войны (ISW) сообщают, что с начала полномасштабной войны российская 155-я морская пехотная бригада была уничтожена и восстановлена 8 раз, сообщает Украинская правда.

Как отмечается в отчете института, российское военное руководство подвергли критике за то, что оно продолжает наступать на Угледар неэффективными лобовыми атаками в стиле "человеческой волны".

Российские войска не в состоянии поддерживать любую значительную скорость продвижения где-либо на линии фронта, используя атаки в стиле "человеческой волны" - отмечают аналитики.

Эксперты добавляют: российская 155-я морская пехотная бригада была уничтожена и восстановлена аж восемь раз с начала войны, в значительной степени из-за потерь, понесенных во время длительных боев за Угледар.