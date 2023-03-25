В РФ хотят искать страны, которые откажутся от сотрудничества с судом в Гааге

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил запретить МУС на территории РФ и ввести наказание за содействие организации. Страна также будет искать союзников, которые откажутся от суда в Гааге, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Володин в Telegram.

"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС.

Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России".

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