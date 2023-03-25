В Полтавской области будут слышны выстрелы: в ОВА объяснили причину

В Полтавской области жителей предупреждают о звуках выстрелов. Причиной тому являются учения военных в одной из общин, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"25 марта в Лубенском обществе будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" - написал Лунин.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области предупреждали о взрывах в связи с учениями украинских военных.

Ранее защитники северной границы Украины провели масштабные учения.