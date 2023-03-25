Комендантский час в Украине будет короче: какие города смягчают ограничения

В городах Украины сокращается длительность комендантского часа. Новые графики уже утвердили в Киеве, Херсоне, Полтаве. Еще в нескольких регионах местные власти обсуждают возможность изменить время действия ограничений, сообщает РБК-Украина.

Подробнее о новых правилах комендантского часа.

Киев

После перевода часов на летнее время с 26 марта комендантский час в столице сокращается. Ограничения на передвижение по городу теперь будут действовать не с 23:00, а с полуночи до 5 часов утра ежедневно.

Из-за изменения комендантского часа общественный транспорт и метро Киева будут работать дольше.

Кроме того продлят работу магазины и торговые центры. Разрешенное время продажи спиртных напитков в торговых сетях также изменится. Алкоголь можно будет приобрести с 11:00 до 21:00 (ранее – до 19:00).

Киевская область

В Киевской области с воскресенья, 26 марта, комендансткий час будет действовать с 00:00 до 05:00.

Как сообщили в Киевской ОВА, из-за уменьшения комендантского часа большинство пригородных и междугородных автобусов будут работать дольше. Время работы пассажирских маршрутов увеличится на 1 час утром и на 30 минут вечером.

Полтавская область

В Полтавской ОВА приняли решение сократить промежуток комендантского часа по просьбе аграриев, в связи с началом посевных работ на полях.

С 27 марта в Полтавской области комендансткий час вводится с 23:00 до 04:00.

Херсон

На Херсонщине сместили начало комендансткого часа с 19:00 на 20:00. Новые правила ввели 24 марта. Ограничения на передвижение действуют с 20:00 до 06:00.

Также с 27 марта в Херсоне общественный транспорт будет ездить на 2 часа дольше.

Как сообщается в Telegram-канале Херсонского горсовета, в связи с увеличением светового дня и изменением графика действия ограничений комендантского часа автобусы будут отправляться в последний рейс в 18:30 (ранее – в 16:30).

Ивано-Франковская область

Решение о сокращении комендантского часа в Ивано-Франковске могут принять 28 марта. Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук в Telegram.

Ранее среди жителей региона провели опрос, в котором 84% проголосовали за измененение комендантского часа. Ограничения планируют ввести с 00:00 до 05:00. На данный момент комендансткий час на Прикарпатье действует с 23:00 до 05:00.

Сумская область

На Сумщине велись дискуссии о сокращении комендантского часа, однако пока его оставили без изменений. Ограничения действуют с 23:00 до 04:00.

Как заявил в.и.о. главы Сумской ОВА Тарас Савченко, в регионе не стоит уменьшать либо отменять комендантский час, поскольку он и так достаточно "либеральный".

Харьковская область

Комендантский час в Харьковской области пока остается прежним – с 23:00 до 05:00. Но его длительность могут пересмотреть исходя из военной обстановки и погодных условий.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в будущем вопрос изменения графика ограничений в области будет приниматься коллегиально на Совете обороны.

Комендансткий час в Украине

Из-за полномасштабного вторжения РФ с 24 февраля 2022 в Украине было введено военное положение. В частности, оно подразумевает ограничение на перемещение гражданских лиц и транспорта в установленное время - комендантский час.

Время комендантского часа в регионах может различаться в зависимости от ситуации с безопасностью. Во многих областях Украины комендантский час действует с 00:00 до 05:00, за исключением:

Донецкая область – с 21:00 до 05:00

Закарпатская область – отсутствует

Запорожская область – с 23:00 до 05:00

Ивано-Франковская область – с 23:00 до 05:00

Киев и Киевская область – с 23:00 до 05:00 (с 26 марта с 00:00 до 05:00)

Кировоградская область – с 23:00 до 05:00

Луганская область – с 21:00 до 05:00

Полтавская область – с 23:00 до 05:00 (с 27 марта с с 23:00 до 04:00)

Сумская область – с 23:00 до 04:00

Тернопольская область – с 23:00 до 05:00

Харьковская область – с 23:00 до 05:00

Херсонская область – с 20:00 до 06:00

Черкасская область – с 23:00 до 05:00

Черниговская область – с 23:00 до 04:00.

Напомним, в Одессе сократили комендантский час с 1 марта. Ограничения на передвижение граждан по городу действуют с полуночи до 5 утра.