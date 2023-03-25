Премьер Польши: в ЕС наблюдается все большая усталость от санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что следующий пакет санкций ЕС против России будет принят в течение двух месяцев, хотя и отметил, что в Евросоюзе уже наблюдается усталость от санкций, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью RMF FM.

По его мнению, тема санкций вернется на повестку дня в ближайшие недели. Он напомнил, что и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также открыта к этому.

"Я также обеспокоен тем, что ограничения, которые уже существуют, очень часто обходят. В дополнение к 11-му пакету санкций, мы также должны говорить об усилении существующих пакетов. Когда я разговариваю с дипломатами в Брюсселе, обход санкций - это такая себе заменяющая тема для следующих пакетов" , - сказал Моравецкий.

"Польша действует в двух направлениях. С одной стороны, мы указываем Еврокомиссии на дыры, лазейки, которыми пользуется Россия, чтобы избежать санкций. С другой стороны, мы среди тех, кто руководит следующими пакетами" , - добавил он.

Премьер Польши надеется, что новый пакет будет утвержден в течение двух месяцев.

"На самом деле, сегодня гораздо меньше аппетита, гораздо меньше аппетита к дальнейшим санкциям" , - отметил Моравецкий.

"Материальная усталость уже очевидна. Поэтому для Польши важно убедить наших партнеров, что то, что происходит в Украине, является абсолютно неприемлемым, что мы живем в ключевой исторический момент как Европа и должны реагировать соответственно. Я имею осторожный оптимизм, что нам удастся убедить наших партнеров в следующих пакетах помощи" , - сказал он.

Моравецкий также надеется, что в новом пакете санкций будут те пункты, на которых Польша настаивала еще в контексте десятого пакета.

"Действительно, когда я был в Киеве, президент Зеленский, в частности, был заинтересован в том, чтобы в санкционный список попали люди, которые играют огромную роль в распространении российской пропаганды. Мы получили более сотни таких имен, мы передали их в Европейскую комиссию. Я надеюсь, что Комиссия отнесется к этому серьезно" , - заявил премьер Польши.

Как сообщалось, 74% европейцев поддерживают экономические санкции против России.