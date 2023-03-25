Зеленский: ВСУ пока не могут начать контрнаступление, поскольку оружия недостаточно
Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, которое было запланировано на весну, поскольку сейчас недостаточно оружия, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri, которого цитирует "Радио Свобода".
Зеленский пояснил, что необходима дополнительная поддержка оружием - боеприпасы и истребители, а потому военные ждут поступления их от партнеров Украины.
Президент добавил, что армия РФ ежедневно выпускает втрое больше снарядов, чем украинские военные.
Напомним:
Стремление российских войск стабилизировать линию фронта свидетельствует о возвращении РФ к оборонительному оперативному плану после того как наступательные попытки не принесли убедительных результатов.