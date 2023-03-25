Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС из-за закона об образовании

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины пока "школы на Закарпатье в опасности", сообщает Европейская правда.

Венгерского министра цитирует в Twitter представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Сийярто провел встречу с помощницей комиссара ООН по правам человека Илзе Брандс Керис.

"Венгрия не может поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины до тех пор, пока венгерские школы на Закарпатье находятся в опасности" , - заявил Сийярто.

Министр заявил, что 1300 венгерских школ и детских садов принимают детей и студентов-беженцев из Украины, и упрекнул, что "99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании".

Ранее в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже дали понять, что не согласятся на будущее вступление Украины в ЕС без новых уступок по закону об образовании, который в последние годы стал главной причиной проблем в двусторонних отношениях.

Напомним, Венгрия не стала блокировать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года.

Однако в целом Будапешт не снимал своих претензий к закону об образовании и "притеснениям венгров Закарпатья" и до недавнего времени успешно блокировал политические встречи Украина-НАТО, пока на днях Альянс процедурным способом не обошел венгерское вето (и, похоже, продолжит это делать в дальнейшем).