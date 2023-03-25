Боррель: Визит лидера Китая к Путину уменьшил риск ядерной войны

Поездка лидера Китая в Москву в этом месяце сделала мир безопаснее, уменьшив вероятность того, что Владимир Путин применит ядерное оружие, сообщает Европейская правда.

Так считает глава внешнеполитического ведомства ЕС, сообщает Financial Times.

Жозеп Боррель заявил, что президент Си Цзиньпин "очень, очень четко" дал понять российскому лидеру, что он не должен разворачивать ядерное оружие, ссылаясь на мирный план Китая по Украине из 12 пунктов, который осуждает его использование.

"Важно то, что этот визит уменьшает риск ядерной войны, и они [китайцы] дали это очень, очень четко понять" , - сказал Боррель.

"Президент хочет минимизировать риск быть связанным с российским военным вмешательством. Они не вовлечены в военные действия, и нет никаких признаков того, что они хотят вмешиваться в военные действия" , - добавил он.

Несмотря на предупреждения со стороны США о том, что Пекин планирует отправить оружие своему союзнику, Боррель заявил, что нет никаких доказательств этого.

"Они не пересекли ни одной красной линии" , - сказал он, добавив, что Китай не "полностью присоединился к России".

Он сказал, что предложенное Китаем решение конфликта, которое было отвергнуто США, не было достаточным для решения конфликта, но не было полностью промосковским.

Однако Боррель обвинил Китай в том, что он вместе с Индией "воспользовался ситуацией". По его словам, Китай предлагает "экономическую поддержку", покупая российскую нефть по низким ценам:

"Для них это хороший бизнес. Нельзя ожидать, что Китай прекратит покупать российскую нефть".

Как сообщалось, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель считает, что партнерские отношения Китая и России имеют пределы, несмотря на противоположную риторику.