В ООН увидели "дискриминацию" в обысках в УПЦ МП

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не исключают, что масштабные обыски в церквях и у священников Украинской православной церкви Московского патриархата могут "носить дискриминационный характер"﻿. Об этом говорится в докладе Управления в период с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года, сообщает Деловая столица.

В докладе упоминается, что Служба безопасности Украины провела обыски в монастырях, офисах, учебных заведениях и другой собственности УПЦ МП в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровске, Хмельницком, а также в Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областей.

В ООН утверждают, что в некоторых случаях сотрудники СБУ допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа.

"УВКПЧ обеспокоено тем, что действия государства, направленные против УПЦ, могут носить дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром неотъемлемых прав на справедливое судебное разбирательство" , — заявили в ООН.

Ранее председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе заявил, что в настоящее время в расследовании нарушений прав человека в Украине не найдены доказательства совершения РФ геноцида. Комиссия обнаружила многочисленные фаты совершения Россией военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер 24 марта представила два новых доклада: по обращению с военнопленными и по ситуации с правами человека в Украине в целом. В Украине с выводами ООН категорически не согласились.