Украинские танкисты завершили обучение в Британии

Украинские военнослужащие завершили в Великобритании обучение на танках Challenger 2.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на издание The Guardian, сообщает Украинская правда.

В Минобороны Великобритании сообщили, что экипажи и танки прибудут в Украину вовремя для весеннего контрнаступления, пишет издание.

"Вдохновляет наблюдать за решимостью украинских солдат, которые завершили обучение на танках Challenger 2 на британской земле. Мы будем продолжать поддерживать их и делать все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется" , – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Отмечается, что экипажи прошли учебные инструкции, как командовать, водить и работать слаженно на танках Challenger 2, а также эффективно идентифицировать цели и поражать их.