Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали 610 оккупантов та 6 ББМ

Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали 610 оккупантов та 6 ББМ
Фото: Минобороны Украины

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 610 захватчиков, 7 артиллерийских систем, 6 боевых бронированных машин и 1 РСЗО.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 171 160 (+610) человек ликвидировано,
  • танков – 3 595 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 953 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2 638 (+7) ед,
  • РСЗО – 523 (+1) ед,
  • средств ПВО – 277 (+0) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 216 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 493 (+7) ед,
  • специальной техники – 285 (+3) ед.

Данные уточняются.

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