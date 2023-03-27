Разведка Британии: Надводные беспилотники сдерживают Черноморский флот РФ
Российский флот в оккупированном Севастополе — в постоянной опасности из-за возможных атак дронов. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.
Как отмечается, 22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных корабля и один беспилотный летательный аппарат попытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе в оккупированном Крыму. По информации из открытых источников, один дрон был остановлен защитными бонами, а два — взорваны в гавани. Российские официальные лица говорили, что ни одно российское судно не пострадало.
Минобороны напоминает, что во время предыдущей атаки дронов на Севастополь 29 октября 2022 года получили повреждения тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".
"Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли вреда ни одному военному объекту, угроза дронов, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота", — отмечают в министерстве, ссылаясь на данные британской разведки.