Разведка Британии: Надводные беспилотники сдерживают Черноморский флот РФ

Российский флот в оккупированном Севастополе — в постоянной опасности из-за возможных атак дронов﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, 22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных корабля и один беспилотный летательный аппарат попытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе в оккупированном Крыму. По информации из открытых источников, один дрон был остановлен защитными бонами, а два — взорваны в гавани. Российские официальные лица говорили, что ни одно российское судно не пострадало.

Минобороны напоминает, что во время предыдущей атаки дронов на Севастополь 29 октября 2022 года получили повреждения тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".