Российские войска ударили по Славянску - Зеленский
Оккупационные войска сегодня, 27 марта, обстреляли Славянск Донецкой области. В результате атаки есть жертва и раненые, видео последствий удара в сети опубликовал президент Владимир Зеленский, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Страна-агрессор обстреляла наш Славянск", - написал Зеленский под видео.
По его словам, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. Сейчас на месте работают все службы, людям оказывается помощь, идет разбор завалов.
"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", - отметил президент.