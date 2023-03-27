Российские войска ударили по Славянску - Зеленский

Оккупационные войска сегодня, 27 марта, обстреляли Славянск Донецкой области. В результате атаки есть жертва и раненые, видео последствий удара в сети опубликовал президент Владимир Зеленский, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Страна-агрессор обстреляла наш Славянск" , - написал Зеленский под видео.

По его словам, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. Сейчас на месте работают все службы, людям оказывается помощь, идет разбор завалов.