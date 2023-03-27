Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло

В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей приступили к отключению потребителей от отопления. Об этом, со ссылкой на пресс-службу НАК "Нефтегаз Украины", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в пресс-службе, Украина завершает самый трудный отопительный сезон. В части областей погодные условия позволили это сделать раньше, чем было запланировано.

"Сейчас ожидается похолодание, но после него отопления начнут постепенно отключать и в других областях" , - сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

В НАК также отметили, что Украине удалось пройти эту зиму без серьезных проблем с теплоснабжением.