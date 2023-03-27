В Украине заминировано более 180 тыс. кв.м, — ООН

Украина стала одним из крупнейших в мире минных полей, в настоящее время заминировано более 180 тыс. кв. м территории﻿. Об этом заявила директор Кризисного бюро Программы развития ООН Асако Окай, сообщает Деловая столица.

"Это шокирующие цифры. Около 30% территории всей Украины нуждается в очистке. Более 180 тыс. кв.м страны могут быть загрязнены. Это территория, которая в 4,5 раза превышает площадь Швейцарии. По оценкам, более 10 млн украинцев находятся в опасности. Таким образом, Украина стала одним из самых больших в мире минных полей" , – сказала Окай.

Она подчеркнула, что вопрос разминирования территорий является приоритетным, поскольку многие районы Украины пока недоступны, что усложняет экстренную помощь и задерживает реконструкцию.

"Уже обезврежено 350 тыс. взрывоопасных предметов" , – сообщила Окай.

Она добавила, что для очистки такого масштаба территории понадобятся десятилетия.