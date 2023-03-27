Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных, сообщает Украинская правда.

Об это сообщает Офис президента.

"Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей...

Желаю всем нам победы. Живите и боритесь. С такими, как вы, мы обязательно победим".

Сообщается, что президента проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой.

Зеленский также вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из рук президента ордена Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" III степени.

Взамен военные подарили главе государства коин, что является символом военного братства.