В Германии отреагировали на планы Путина о ядерном оружии в Беларуси

Германия считает планы российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси "очередной попыткой запугивания", сообщает РБК-Украина.

Как сообщает Tagesschau, об этом заявили несколько чиновников немецкого правительства.

В частности, спикер Министерства иностранных дел Германии назвала такую риторику главы Кремля безответственной.

"Мы, конечно, не будем поддаваться на это (запугивания - ред.) в нашем курсе поддержки Украины в ее самообороне" , - отметила она.

При этом спикер Министерства обороны ФРГ подчеркнул, что заявление Путина не изменило оценку Западом ядерной угрозы, которая существует из-за вторжения России в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Путин решил разместить ядерное оружие в Беларуси. Это он сделал якобы из-за просьб самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Также мы писали, что, по информации Института изучения войны, перебросить часть ядерного оружия в Беларусь Путин хотел еще до начала полномасштабного вторжения.