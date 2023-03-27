Президент Литвы: РФ надо остановить, пока она не вызвала ядерную катастрофу
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал остановить Россию, пока она не вызвала ядерную катастрофу, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter.
Науседа назвал объявление президента РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси проявлением ядерного шантажа.
"Российский ядерный шантаж продолжается, поскольку Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. И снова - полное пренебрежение международными соглашениями. Агрессора необходимо остановить, чтобы он не вызвал ядерную катастрофу", - написал Науседа.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти планы угрозой для европейской безопасности, а в НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной".
США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.