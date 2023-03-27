WSJ: Россия помогает Ирану с кибероружием в обмен на беспилотники

Россия помогает Ирану получить передовые возможности цифрового наблюдения, поскольку Тегеран стремится к более глубокому сотрудничеству в области кибервойн, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Соединенные Штаты рассматривают военный альянс между Россией и Иран как угрозу.

Возможность сотрудничества в области кибервойн появилась после того, как Иран, по словам американских и иранских официальных лиц, продал России беспилотники для использования на Украине, согласился предоставить Кремлю ракеты малой дальности и поставлял танковые и артиллерийские снаряды на поле боя.

Тегеран обращается за киберпомощью наряду с тем, что, по словам американских и иранских официальных лиц, является запросом на десятки элитных российских боевых вертолетов и истребителей, а также на помощь в реализации программы создания ракет дальнего радиуса действия.

После начала войны Россия передала Ирану средства связи и наблюдения, подслушивающие устройства, устройства для скрытой съемки и детекторы лжи. Вероятно, с тех пор Москва поделилась с Тегераном и более совершенными технологиями, которые позволяют взламывать телефоны и другое ПО, утверждают источники издания.

Напомним, по данным СМИ, Иран начал закупать у России истребители Су-35.

Ранее западная разведка сообщала, что Россия собирается передать Ирану истребители в обмен на дроны-камикадзе.