В Венгрии окончательно одобрили вступление Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии в понедельник после нескольких месяцев отсрочек окончательно одобрил вступление Финляндии в Североатлантический Альянс, сообщает Европейская правда.

Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО

Из 199 депутатов венгерского парламента за ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО высказались 182 парламентария, против проголосовали шесть.

Таким образом, от полноценного членства Хельсинки отделяет лишь решение парламента Турции, которое ожидается в ближайшее время.

Как известно, Финляндия вместе со Швецией в мае 2022 года отказались от десятилетий политики нейтралитета, объявив о намерении вступить в НАТО. Но Турция выступила против быстрой ратификации протоколов о вступлении обеих стран, сославшись на их недостаточную борьбу с терроризмом.

Однако в марте Анкара решила все же одобрить вступление в Альянс Финляндии, заявив, что Швеция не выполняет взятых на себя антитеррористических обязательств. С этим не согласен и Стокгольм, и руководство НАТО.