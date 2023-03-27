Шольц подтвердил, что таннки Leopard 2 и БМП Marder уже в Украине

Германия уже передала Украине 18 тяжелых боевых танков "Leopard 2" и 40 БМП "Marder", сообщает Деловая столица.

Эту информацию подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте со ссылкой на Tagesschau.

"Мы доставили, как было объявлено" , — сказал глава немецкого правительства.

По данным Минобороны, в Украину прибыло 18 основных боевых танков "Leopard 2А6" с комплектами боеприпасов и запасных частей, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины "Büffel" с экипажами, прошедшими обучение в Германии.

Der Spiegel сообщало, что 18 танков "Leopard 2" уже находятся в Украине.