Шольц подтвердил, что таннки Leopard 2 и БМП Marder уже в Украине
Германия уже передала Украине 18 тяжелых боевых танков "Leopard 2" и 40 БМП "Marder", сообщает Деловая столица.
Эту информацию подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте со ссылкой на Tagesschau.
"Мы доставили, как было объявлено", — сказал глава немецкого правительства.
По данным Минобороны, в Украину прибыло 18 основных боевых танков "Leopard 2А6" с комплектами боеприпасов и запасных частей, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины "Büffel" с экипажами, прошедшими обучение в Германии.
Der Spiegel сообщало, что 18 танков "Leopard 2" уже находятся в Украине.