Байден приказал увеличить объемы выпуска микроэлектроники для нужд обороны

Президент США Джо Байден воспользовался имеющимися у него чрезвычайными полномочиями с целью расширения объемов выпуска микроэлектроники, включая печатные платы, потребности национальной обороны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит страница Белого дома.

Президент США в форме меморандума обратился по этому вопросу к министру обороны Ллойду Остину.

Как отмечается в документе, печатные платы, их компоненты и технологические комплексы, производящие такие системы и компоненты, являются промышленными ресурсами, материалами или критически важными технологическими элементами, необходимыми национальной обороны.

В этой связи президент США отметил, что расширение производства этих элементов необходимо, потому что в противном случае это может серьезно навредить обороноспособности страны.

Напомним, что США обнародовали жесткие ограничения на новые операции в Китае для производителей микросхем.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты заключили соглашение с Японией по ограничению экспорта очерченного списка передового оборудования для производства чипов в Китай. К соглашению присоединились Нидерланды.