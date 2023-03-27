Совбез ООН обсудит планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси на этой неделе
Совет безопасности ООН на этой неделе проведет заседание по поводу решения российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.
"Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН по заявлению Путина - ред.) должно состояться на этой неделе. Но это, конечно, вопрос к самому Совету Безопасности", - заявил он.
Напомним, ранее Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за намерений РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
Напомним, российский диктатор заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
Решение Путина возмутило мировых лидеров. Так, в ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.
Добавим, что вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала РФ и Украину к переговорам после заявления Путина о планах размещения ядерного оружия в Беларуси.
В свою очередь, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не заметили признаков какого-либо перемещения ядерного оружия или намерения его применить в Украине.