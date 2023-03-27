ОВА: Россияне обстреляли Никопольский район: есть пострадавший
Российские военные 27 марта нанесли удар с беспилотника по Никополю и Никопольскому району Днепропетровской области, есть один пострадавший, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
"Сегодня российская армия атаковала Никопольский район. Обстреляла из БПЛА сам Никополь и Марганецкую громаду. По последней ударила дроном-камикадзе".
Глава ОВА сообщает, что разрушениям подверглись образовательное учреждение, частный дом и авто. Пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Другие районы области не подверглись обстрелам.