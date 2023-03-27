Зеленский провел заседание Ставки в Днепре

Президент Владимир Зеленский впервые провел заседание Ставки верховного главнокомандующего на выезде – в Днепре, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в видеообращении.

"Только что провел заседание Ставки - впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь - в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области.

Командующие оперативных направлений доложили фактическую ситуацию - генерал Сырский, генерал Тарнавский - они были лично; те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, в наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих юг и север.

Был доклад Главкома, руководителя ГУР МО".

Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту украинских рубежей по всей протяженности фронта - от Херсонщины до Харьковщины.