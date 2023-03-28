В Варшаве намекнули на возможный визит Зеленского

В МИД Польши намекнули, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может приехать с визитом в Варшаву.﻿ Об этом в общении со СМИ сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает Европейская правда.

Он сказал, что визит может произойти скоро, но даже когда договоренность уже будет, о нем не будут сообщать до последнего момента из соображений безопасности.

"Думаю, это (визит Зеленского. - Ред.) состоится скоро, но давайте не будем опережать факты. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно анонсируют приезд лидеров иностранных государств, из соображений безопасности" , - отметил Яблонский.

Он добавил, что лидеры Польши и Украины активно поддерживают контакты.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в понедельник вечером пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудил "подготовку к важным мероприятиям".