Госдеп США поддержал "гибридный трибунал", против которого выступает Киев

В Государственном департаменте США поддержали создание так называемого "гибридного трибунала" для расследования преступления агрессии России, который официальный Киев называет неприемлемым.﻿ Об этом заявила посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак 27 марта во время выступления на конференции в Католическом университете Америки в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

Скаак отметила, что на рассмотрении было "много разных моделей" трибуналов. По словам представительницы Госдепа, проанализировав все "за" и "против", США пришли к выводу, что "наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предусматривает создание интернационализированного (в оригинале internationalized. - Ред.) суда в рамках судебной системы Украины".

По ее словам, подобные усилия будут включать "предметную юрисдикцию в отношении международных преступлений, привлечение международного персонала, возможно, путем интеграции профессионалов, судей, прокуроров, расследователей, адвокатов, или путем предоставления экспертной помощи по запросу Украины".

Скаак отметила, что потенциально трибунал может находиться где-то в Европе, по крайней мере во время войны.

"Это в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такого института и будет иметь важное значение для нее, а также будет способствовать оказанию помощи сильными государствами, которые преданы расследованию преступления агрессии" , - сказала она.

Представитель Госдепа добавила, что такой суд не потребует резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании новой независимой международной институции, для становления которой нужны время и ресурсы.

"Такой гибридный суд также будет демонстрировать лидерство Украины в обеспечении ответственности за преступление агрессии полностью в рамках национальной юридической системы" , - сказала она.

На вопрос украинской службы "Голоса Америки" о том, существует ли международный консенсус и поддержка создания подобной гибридной модели международного трибунала для расследования преступления агрессии России, представитель Госдепа ответила, что пока не удалось достичь окончательного консенсуса.

"Не думаю, что пока удалось достичь окончательного консенсуса. Существуют две модели, которые рассматриваются: это эта модель - украинский трибунал, который будет иметь международный характер и будет иметь много международной поддержки, и другой вариант, который может создать Генассамблея ООН.