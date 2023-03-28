В Минобороны официально подтвердили прибытие британских танков
В Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Об этом сообщила в понедельник агентству AFP пресс-секретарь Минобороны Ирина Золотарь, сообщает Украинская правда.
"Они (танки Challenger 2, – ред.) уже в Украине", – сказала Золотарь, не предоставив других подробностей.
Во вторник утром министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками в Украине.
Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вместе с десантниками имел честь "обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях" – Challenger от Британии, Stryker & Cougar от США и Marder от Германии.
Резников высоко оценил британские танки, назвав их произведениями "военного искусства".
"После личного "пилотирования" Challenger'ом, как участник трофи-рейдов, могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье", – отметил министр.