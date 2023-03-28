В Минобороны официально подтвердили прибытие британских танков

В Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Об этом сообщила в понедельник агентству AFP пресс-секретарь Минобороны Ирина Золотарь, сообщает Украинская правда.

"Они (танки Challenger 2, – ред.) уже в Украине" , – сказала Золотарь, не предоставив других подробностей.

Во вторник утром министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками в Украине.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the ???????? people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вместе с десантниками имел честь "обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях" – Challenger от Британии, Stryker & Cougar от США и Marder от Германии.

Резников высоко оценил британские танки, назвав их произведениями "военного искусства".