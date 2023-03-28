К захвату Бахмута россияне привлекли лучшие подразделения – Сырский

Российские захватчики не покидают попыток захватить город Бахмут в Донецкой области, задача украинских сил – истощить врага и нанести ему большие потери. Об этом сообщил﻿ командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

"Россияне пытаются сконцентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении. Они не оставляют попыток взять в окружение и захватить город.

Сейчас противник бросил все свои лучшие подразделения, чтобы добиться победы. Наша задача – уничтожить как можно больше врагов и создать предпосылки для того, чтобы можно было перейти к наступательным действиям. Надо поставить точку по тем подразделениям, которые стоят перед вами (перед войсками ВСУ в Бахмуте – ред.)" , - заявил Сырский.

Сырский добавил, что во время посещений войск он совместно с командирами согласовывает планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя.

Командующий подчеркнул, что благодаря героизму и профессионализму, украинские военные удерживают крепость Бахмут вопреки различным срокам и прогнозам.

Также, по его словам, защитники тщательно изучают уязвимости оккупантов, чтобы эффективно применять против них силу.