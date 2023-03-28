За 3 года правительство может заплатить НБУ 235 млрд грн по ОВГЗ

По расчетам Национального банка Украины, расходы государства на обслуживание эмиссионных ОВГЗ могут превысить 235 млрд грн в 2023-2025 годах. Эти облигации НБУ выкупил у Минфина во время "печати гривни" в первые месяцы широкомасштабного вторжения России, сообщает Экономическая правда.

"Ожидаемая расчетная сумма процентных платежей в 2023 - 2025 годах по этим ценным бумагам составит 235,4 млрд грн при условии соблюдения учетной ставкой НБУ прогнозной траектории" , - отмечают в регуляторе.

От чего зависят выплаты?

В регуляторе отмечают, что эти расчеты являются приблизительными, поскольку сумма купонных выплат напрямую зависит от размера учетной ставки.

"Сумма процентных платежей по военным ОВГЗ, приобретенными НБУ у Министерства финансов Украины в течение 2022 года, которую должен получить Национальный банк за весь срок обращения этих ОВГЗ (25 лет - ЭП), пока не известна, поскольку зависит от среднего значения учетной ставки НБУ за каждый соответствующий годовой период" , - напоминают в регуляторе.

Согласно постановлению правительства о выпуске военных облигаций для Нацбанка, размер купона рассчитывается как среднее значение учетной ставки за последние 12 месяцев до даты выплаты такого купона. Размер учетной ставки начиная с июня 2022 года составляет 25%.

В случае, если учетная ставка будет меняться в соответствии с предыдущим прогнозом НБУ, то на обслуживание эмиссионных ОВГЗ правительству нужно будет потратить 235,4 млрд грн в ближайшие 3 года.

В то же время в самом Нацбанке не исключают, что могут начать снижать учетную ставку раньше, чем ожидалось. Это может уменьшить потенциальные расходы правительства на обслуживание эмиссионных ОВГЗ.

Сколько уже получил НБУ?

Нацбанк начал "печатать" гривну в начале марта 2022 года, когда депутаты внесли изменения в закон о НБУ, позволив ему покупать правительственные облигации. Тогда, в марте, НБУ "напечатал" 20 млрд грн. В апреле и мае прошлого года объемы эмиссии выросли до 50 млрд грн в месяц, а в июне достигли 110 млрд грн.

Купоны по первым облигациям, приобретенным в прошлом году у Минфина, Нацбанк получил в марте этого года. Размер купона составил 2,2 млрд грн. По данным НБУ, перерасчет состоялся без задержек и в соответствии с графиком обслуживания госдолга.

ГРАФИК ЭП

До конца этого года правительство должно будет перевести Нацбанку еще 80,5 млрд грн купонных платежей по ОВГЗ, если учетная ставка будет оставаться на уровне 25% весь год.

Что Нацбанк делает с полученными процентами?

Купонные платежи, которые НБУ получает по приобретенным у Минфина ОВГЗ, являются доходами регулятора и влияют на его прибыль.

Согласно закону, НБУ обязан перечислить свои доходы в бюджет. Правда, делает это регулятор только по итогам отчетного года и только после прохождения аудита своей финансовой отчетности. То есть, прибыль за 2023 год НБУ перечислит в бюджет только в 2024 году.

Это означает, что в случае, если НБУ будет оставаться прибыльным, то как минимум часть полученных от правительства процентов по ОВГЗ он переведет обратно в бюджет.

Однако, вероятно, что сумма, которую регулятор вернет Минфину, будет меньше суммы полученных купонов. Ведь кроме доходов по ОВГЗ Нацбанк несет также расходы (например, на выплату процентов банкам по депозитным сертификатам).

Какие условия заимствований?

Условия военных облигаций, которые НБУ покупал у Министерства финансов в прошлом году, были следующими: срок погашения - 25 лет, ставка за обслуживание - плавающая, зависит от учетной ставки НБУ, номинальная стоимость одной облигации - 1000 грн.

В общем, правительственное постановление позволяло Минфину в прошлом году занять у Нацбанка 400 млрд грн путем продажи ОВГЗ. В течение 2022 года НБУ профинансировал государство на всю указанную в постановлении сумму.

Нового постановления, которое бы определяло условия заимствований средств у Нацбанка в 2023 году, правительство не принимало. Однако законодательно "печать гривни" для финансирования расходов бюджета до сих пор не ограничена, поэтому теоретически правительство может снова обратиться к регулятору за помощью в виде эмиссионной гривни, если возникнет такая необходимость.

Почему НБУ начал "печатать" гривну?

В прошлом году депутаты внесли изменения в закон о НБУ, позволив ему напрямую покупать правительственные облигации. Таким образом регулятор может напрямую кредитовать бюджет, фактически "печатая гривни" для нужд правительства.

Это решение обусловила сложная ситуация в государственных финансах: из-за широкомасштабного вторжения России расходы государства существенно выросли, в то время, как доходы от налогов наоборот сократились.

Дефицит, который возникал в бюджете, необходимо было оперативно финансировать, чтобы государство могло продолжать выполнять свои обязательства. При этом, международную помощь от партнеров Украине запрещено использовать на финансирование войны, на которую тратится большая часть государственных ресурсов.

Будет ли продолжаться печать гривни?

Правительство и Нацбанк договорились больше не прибегать к "печати" денег в 2023 году, поскольку это несет значительные риски для стабильности

Правительство и Нацбанк договорились больше не прибегать к "печати" денег в 2023 году, поскольку это несет значительные риски для стабильности гривни. Также обязательство прекратить эмиссионное финансирование бюджета содержится в меморандуме между Украиной и МВФ.

Накануне глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор больше не будет прибегать к "опасному печатанию денег".