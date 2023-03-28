Бизнес во время войны. В 2022 году украинцы открыли 202 тысячи ФЛП

За последний год в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ было зарегистрировано более 202 тысяч новых ФЛП. Большинство новых бизнесов открывается в сфере розничной торговли, сообщает Новое время.

Как сообщает Опендатабот, после начала полномасштабной войны, некоторое время реестры не работали и открыть ФЛП было невозможно. После возобновления возможности открывать собственное дело с помощью Действия только за первые сутки было зарегистрировано более тысячи новых бизнесов.

Уже в апреле их количество выросло в десять раз — до 12,6 тыс. С тех пор количество новых ФЛП увеличивалось, достигнув пика в сентябре с 20,1 тыс.

После небольшого спада в течение осени и начала зимы, вероятнее всего, связанного с ограниченным доступом к электроэнергии, говорится в исследовании, в начале 2023 года количество новых малых и средних бизнесов снова начало расти.

Наибольшее количество новых ФЛП с начала полномасштабного вторжения зарегистрировали киевляне — 29 тысяч. На Львовщине появилось 16,8 тыс. ФЛП, замыкает тройку Днепропетровщина — там зарегистрировали 15,9 тыс. новых бизнесов.

Война изменила также направления деятельности малого и среднего бизнеса. Так, перед началом полномасштабного вторжения первое место по количеству регистраций новых ФЛП занимал КВЭД Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность, а категории предоставления информационных услуг и предоставление других индивидуальных услуг занимали третью и четвертую позиции.

Год великой войны изменил ситуацию — в 2022 в топ ворвались ФЛП, связанные с торговлей. Новые ФЛП-программисты пододвинулись на второе место. Третье место занимают дела в сфере оптовой торговли автотранспортом. В то же время информационные и индивидуальные услуги занимают 5 и 7 места в перечне соответственно.