FT: Глобальная экономика потеряет десятилетие роста из-за войны и пандемии

Согласно новому исследованию Всемирного банка, мировая экономика рискует потерять десятилетие роста. И эта потеря будет еще более тяжелой, если нынешние финансовые потрясения повлекут за собой глобальную рецессию, сообщает Зеркало недели.

Международная организация предупредила, что пандемия Covid-19 и вторжение России в Украину нанесут долгосрочный ущерб экономическим показателям, подрывая усилия, направленные на повышение мирового уровня жизни, сокращение бедности и борьбу с изменением климата. Об этом пишет Financial Times, добавляя, что согласно выводам Всемирного банка, последствия недавних потрясений будут более длительными и приведут к замедлению темпов роста к концу текущего десятилетия. Оно будет примерно на треть меньше, чем в первые 10 лет 21-го века.

Индермит Гилл, главный экономист Всемирного банка, сказал, что падение уровня устойчивого роста было вызвано «меньшим количеством работы, меньшими инвестициями и меньшей торговлей», чем в более быстрые периоды роста и развития в 1990-х и 2000-х годах. Банк прогнозирует, что темпы роста, которые мировая экономика сможет поддерживать в этом десятилетии, составят всего 2,2% в год. Хотя с 2011 по 2021 год этот показатель составлял с 2,6%, а в первом десятилетии 21 века – 3,5%.

Исследование Всемирного банка показало, что пандемия создала огромную неопределенность для компаний и снизила темпы роста инвестиций в мире до 3,5% в год, что вдвое меньше, чем было за последние два десятилетия. Коронавирус также нанес ущерб детскому образованию, что, в свою очередь, повлияло на навыки на рабочем месте и привело к тому, что во многих странах работает меньше людей, чем ожидалось.

Вторжение России в Украину еще больше усилило неопределенность и сократило инвестиции, особенно в Европе, отмечает Всемирный банк. Геополитическая напряженность с 2010 года привела к тому, что темпы роста мировой торговли даже несколько отстают от темпов экономики. Айхан Косе, возглавляющий отдел справедливого роста, финансов и институтов Всемирного банка, сказал, что сочетание этих факторов означает, что «золотая эра развития, похоже, подходит к концу».

«Мы знаем, что замедление перспектив глобального роста может быть куда более резким, если разразится еще один финансовый кризис, особенно если он будет сопровождаться еще одной глобальной рецессией» , – сказал он.

Всемирный банк подчеркнул, что потерю десятилетия роста нельзя назвать неизбежным. Но, чтобы предотвратить это, нужны «титанические коллективные политические усилия, чтобы восстановить темпы роста в следующем десятилетии до среднего уровня предыдущего».