Ядерное оружие в Беларуси: Моравецкий анонсировал более жесткие санкции

Страны Запада введут более жесткие санкции против Беларуси, если Россия разместит там свое ядерное оружие, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает Sky News, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, если планы российского диктатора Владимира Путина перебросить часть ядерного оружия на территорию Беларуси реализуют, то Минск столкнется с дополнительными ограничениями.

"Уровень санкций будет гораздо более жестким для режима Лукашенко (самопровозглашенного президента Александра Лукашенко - ред.)" , - уточнил глава польского правительства.

Напомним, на прошлой неделе Путин анонсировал размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Диктатор заявил, что такой шаг предпринимают якобы по просьбе Лукашенко.

Также мы писали, что, по словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, блок готов ответить санкциями на решение Путина о ядерном оружии в Беларуси.