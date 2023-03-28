Блинкен предостерег от "циничной ловушки" перемирия в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что призывы к перемирию в Украине могут привести к замораживанию конфликта, что сыграет на руку исключительно России, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время панели "Справедливый и устойчивый мир для Украины" в рамках "Саммита за демократию" во вторник.

"Мы все должны быть очень внимательными и остерегаться того, что может казаться благими намерениями - например, призывов к прекращению огня, которые потенциально могут привести к замораживанию конфликта" , - заявил госсекретарь США.

По его мнению, такое "перемирие" позволит России "закрепить достигнутые успехи и просто использовать время для отдыха и перевооружения, а затем повторного нападения" для Украины.

"Итак, то, что кажется привлекательным на первый взгляд - пусть кто хочет, чтобы "пушки молчали" - может оказаться крайне циничной ловушкой, которой мы должны остерегаться" , - подчеркнул Блинкен.

"И, конечно, я думаю, что можно с уверенностью сказать, что никто не хочет мира больше, чем украинский народ, потому что именно он непосредственно страдает от его отсутствия и от этой агрессии. Но он (мир. - Ред.) должен быть справедливым, и он должен быть прочным. Иначе это, в конце концов, ни к чему" , - добавил он.

На прошлой неделе, напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что в будущем дипломатия еще сыграет свою роль, поскольку Киев может решить не возвращать все территории военным путем.