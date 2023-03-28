Генштаб: Россияне в течение суток нанесли более 10 авиаударов

Российские оккупанты в течение суток нанесли 11 авиационных ударов по территории Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 28 марта.

В течение суток противник нанес 11 авиационных и 2 ракетных удара, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Сегодня в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. Подразделения Сил обороны Украины отразили 24 атаки россиян на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы по районам н.п. Белополье и Волфино Сумской области, а также районов н.п. Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка и Строевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах н.п. Крахмальное, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое. Совершил артиллерийские обстрелы в районах н.п. Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка, Берестово Харьковской области; Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия Бахмута. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах н.п. Орехово-Василовка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы н.п. Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Шумы и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия по направлению н.п. Степное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них — Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы по районам н.п. Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Совершил обстрелы н.п. Новоселка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также склад боеприпасов.