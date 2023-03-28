Федоров: В Украине сформировано первые три ударные роты БПЛА

В Украине сформировали первые три ударные роты беспилотников, которые помогут сохранять жизнь наших защитников, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Сегодня первые три ударных роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры" , — написал он.

Федоров отметил, что дроны будут выполнять разведывательные и ударные миссии. В частности, они будут наводить артиллерию и помогать военным быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь.

Кроме того, пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп в тыл противника, доставки грузов и эвакуации раненых. Старлинки необходимы для обеспечения бесперебойной связи на поле боя.

По словам министра, все это — наше конкурентное преимущество над оккупантами.

Напомним, 24 марта Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, а также создаст условия для стремительного развития украинского рынка БПЛА.