The Guardian: Песков в декабре 2022 года заявил российским элитам, что война надолго

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вечеринке в декабре 2022 года заявил, что война против Украины будет продолжаться очень долго, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Издание, ссылаясь на источники, рассказывает, что в конце декабря во время ужина у одного из российских чиновников, где присутствовали представители культурной и политической элиты РФ, подняли тост за установление мира.

На встрече присутствовал Песков, который сказал:

"Все будет гораздо сложнее. Это займет очень, очень много времени".

По словам присутствующих там людей, это испортило настроение гостям, которые в частных разговорах выступают против войны с Украиной.