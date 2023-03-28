The Guardian: Песков в декабре 2022 года заявил российским элитам, что война надолго
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вечеринке в декабре 2022 года заявил, что война против Украины будет продолжаться очень долго, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в материале The Guardian.
Издание, ссылаясь на источники, рассказывает, что в конце декабря во время ужина у одного из российских чиновников, где присутствовали представители культурной и политической элиты РФ, подняли тост за установление мира.
На встрече присутствовал Песков, который сказал:
"Все будет гораздо сложнее. Это займет очень, очень много времени".
По словам присутствующих там людей, это испортило настроение гостям, которые в частных разговорах выступают против войны с Украиной.
"Было некомфортно слушать его речь. Было понятно, что он предупреждает, что война останется с нами, и мы должны готовиться к ней надолго", — якобы сказал один из гостей.