Сунак: Действия Китая подрывают его нейтралитет в отношении войны в Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что последние действия Китая в связи с полномасштабным вторжением России в Украину подорвали его статус как нейтральной стороны, и Лондон призывает Пекин к конструктивным шагам в этом направлении, сообщает Европейская правда.

Об этом Сунак сказал во вторник на слушаниях в процедурном комитете британской Палаты общин.

Британский премьер напомнил, что Лондон и другие западные столицы приветствуют поддержку Китаем территориальной целостности Украины в рамках различных заявлений и форматов, но не считают, что действия Пекина добавляют доверия к нему как к нейтральной стороне.

"Мы призываем Си Цзиньпина непосредственно пообщаться с президентом Зеленским относительно любого конкретного мирного предложения, которое Китай заинтересован предложить... Для Китая было бы правильно взаимодействовать непосредственно с Украиной в этом вопросе" , - отметил Сунак.

Комментируя недавний визит китайского лидера в Москву, премьер Британии констатировал, что Россия зависит от Китая, поэтому он призывает Си Цзиньпина использовать свое влияние на Владимира Путина, "чтобы убедить его прекратить эту войну и вывести войска из Украины как предпосылку для любых переговоров".

"В мирном предложении Китая были разные пункты, их поддержка территориальной целостности Украины действительно заслуживает одобрения. Но, как я уже сказал, их другие действия и другие заявления подорвали доверие к ним как к нейтральной стороне в этом вопросе" , - добавил он.

Хотя публично Китай действительно выступает за дипломатическое решение конфликта и мир в Украине, политически и экономически он продолжает оказывать поддержку России. Есть данные о поставках в РФ китайских товаров двойного назначения, хотя пока именно о летальном оружии речь не идет.

На этом фоне ряд европейских чиновников анонсировали визиты в Китай, призвав прислушаться к его позиции в контексте российско-украинской полномасштабной войны.