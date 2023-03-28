Глава МИД Чехии: нужно раз и навсегда отбить аппетит России к краже чужих территорий

Министр иностранных дел Чехии считает, что в случае поражения Украины Россия не остановится и пойдет дальше в Центральную Европу, поэтому Запад должен предоставить Украине все необходимое, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью изданию Novinky.

Министр отметил, что в его понимании победа Украины будет заключаться в защите территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ, включая Крым, ведь "Крым был украден".

"Я считаю, что мы должны нанести сильный удар по российскому империализму, чтобы раз и навсегда отрезать колониальные аппетиты России к краже территорий у других стран" , - заявил Липавский.

Он признал, что Чешская Республика не играет фундаментальной международной роли в вопросе поставок оружия в том смысле, чтобы заставить других партнеров что-то сделать, но "мы можем подать пример".

"И это то, что мы делаем. Мы можем объяснить нашу обеспокоенность безопасностью - и мы это делаем - и объясняем опасность, которую сегодняшняя имперская Россия представляет для мира. Если Россия победит Украину, она пойдет дальше в Центральную Европу" , - подчеркнул министр.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что Чешская Республика помогала Украине с поставками вооружений, как могла, но у нее уже не осталось много вариантов для дальнейшей помощи.