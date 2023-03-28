Остин: Украина имеет очень хорошие шансы на успешное контрнаступление весной

Остин: Украина имеет очень хорошие шансы на успешное контрнаступление весной
Фото: Wikipedia

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина за счет значительного истощения российских сил и западного оружия имеет "очень хорошие шансы" осуществить успешное контрнаступление весной 2023 года, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил во вторник.

Остин заявил, что Украина сейчас имеет "значительное преимущество" по сравнению с российскими силами, хотя линия фронта и менялась то в одну, то в другую сторону в последнее время, а сейчас происходят "достаточно серьезные бои в районе Бахмута".

"Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", - подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что в связи с этим ресурсы России исчерпываются, она все чаще сталкивается с нехваткой артиллерийских боеприпасов и других вещей и вынуждена обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее.

"Поэтому я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех", - подчеркнул Остин.

Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали о двух возможных сценариях контрнаступления Украины, которое ожидается поздней весной 2023 года: первый - продвигаться на юг через Херсон в Крым, а второй - двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезав российский сухопутный коридор.

По мнению бывшего главы Генштаба Великобритании, генерала Ричарда Даннатта, после успешного контрнаступления Киева Владимира Путина "могут вымести из Кремля".

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