Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа

Национальная ассамблея Франции, которая является нижней палатой французского парламента, во вторник большинством в 168 голосов приняла резолюцию, в которой признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает Европейская правда.

Как подчеркивается в резолюции, Голодомор был искусственно вызванным голодом, который отличался своими масштабами по сравнению с другими регионами Советского Союза, и "унес жизни около четырех миллионов украинцев, преимущественно крестьян".

"Эта резолюция направлена на признание властями Франции этого принудительного голода украинского населения геноцидом, а также на осуждение совершенных действий, характеризовавшихся истреблением и массовыми нарушениями прав и свобод человека", - отмечается в документе.

Резолюцию, инициированную группой депутатов во главе с Анн Женете из президентской партии "Возрождение", поддержали 168 членов Национальной ассамблеи Франции против двух.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил французских парламентариев за их решение как "сильный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России - прошлых и сегодняшних".

Визнання парламентом ???????? Голодомору 1932–1933 років геноцидом ???????? народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок ???????? у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє! ???????????????????? pic.twitter.com/SKtqLcQFCx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023

В целом Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты более двух десятков стран мира, в том числе и в Европе. В марте к такому шагу прибегли Палата представителей Бельгии, нижняя палата бельгийского парламента, и парламент Исландии.