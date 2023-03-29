ISW: Пригожин троллит Путина и показывает себя его заменой
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин использует российские медиа, чтобы показать себя будущим кандидатом на пост президента России, сообщает Украинская правда.
В отчете институт отмечают: Пригожин, возможно, использует свое влияние в российских СМИ для того, чтобы представить себя в качестве кандидата на президентских выборах в России 2024 года.
Так, недавно опубликованное интервью Пригожина визуально похоже на различные интервью с российским президентом Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе - это были кадры в динамике или такие, которые напоминают поле боя.
"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", - отмечают в отчете ISW.
По мнению аналитиков, постановочная пародия интервью Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападок на Кремль, или же чтобы провести замалчиваемые параллели между Пригожиным и Путиным.
Также аналитики указывают на то, что российские и украинские источники предполагают, что генерал-лейтенант Сергей Кузьменко заменит генерал-полковника Рустама Мурадова на посту командующего Восточного военного округа РФ.
Эксперты не обошли вниманием и то, что министр обороны России Сергей Шойгу 28 марта посетил предприятия по производству артиллерийских снарядов в Челябинской и Кировской областях и заявил, что российское производство боеприпасов значительно выросло за последний год, пообещав, что до конца года производство определенных неопределенных артиллерийских изделий увеличится еще в семь-восемь раз.
Визит Шойгу на артиллерийские заводы является последним в череде тщательно спланированных визитов различных российских чиновников на объекты ОПК и является частью согласованных усилий, направленных на то, чтобы представить российский ОПК как эффективный в преддверии затяжных военных действий.
При этом, говорится в отчете, российский бюджет поглощают расходы России на войну в Украине.
Агентство Bloomberg сообщило 28 марта, что Россия засекретила беспрецедентную треть всех своих бюджетных расходов, и отметило, что засекреченные расходы по состоянию на 24 марта вдвое выше, чем за аналогичный период 2022 года
Издание также обнаружило, что российские расходы на оборону и безопасность являются второй по величине бюджетной категорией после расходов на социальные программы.
"Такие манипуляции с расходами свидетельствуют о том, что Россия пытается сократить расходы в различных сферах, чтобы поддержать увеличение расходов на оборону, дополнительно реагируя на расходы, связанные с войной, и создавая условия для длительной войны", - заключают эксперты.
Основные выводы ISW за 28 марта:
- Силы группы "Вагнер", вероятно, заняли промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться в черте города.
- Российские и украинские источники предполагают, что Кузьменко заменит Мурадова на посту командующего Восточным военным округом РФ.
- Пригожин может использовать свое влияние в российских СМИ, чтобы представить себя как потенциального соперника на президентских выборах в России 2024 года.
- Российские чиновники продолжают создавать внутренние условия для затяжной войны.
- Расходы на войну России в Украине, вероятно, продолжают поглощать значительную часть российского федерального бюджета.
- Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Также они продолжили наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях и на линии фронта Авдеевка-Донецк.
- Российские источники утверждают, что украинские войска провели локальные наземные обстрелы в Запорожской области.
- Путин подписал указ о снятии предельного возраста пребывания военнослужащих Национальной гвардии России (Росгвардии) на территории оккупированной Украины до 1 января 2026 года.
- Российские оккупационные чиновники продолжают прилагать усилия для расширения бюрократического и административного контроля России над оккупированными территориями Украины.
- Министерство иностранных дел Беларуси 28 марта подтвердило намерение Беларуси разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие, о чем 25 марта заявил президент России Владимир Путин.