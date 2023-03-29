Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину, Пекин ответил

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина приехать в Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на главу государства в интервью Associated Press, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Он заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения России. Поэтому Зеленский хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил Украину.

"Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов" , - сказал Зеленский.

Спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин прокомментировала приглашение президента Владимира Зеленского для лидера Китая посетить Украину. Она отметила, что конкретной информации о возможной встрече лидеров пока у нее нет.

"Китай по украинскому вопросу поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Относительно конкретных деталей у меня нет информации, которую я могла бы предоставить" , - сказала спикер.

Напомним, 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

На фоне поездки китайского лидера появилась информация о том, что Си Цзиньпин может поговорить с Владимиром Зеленским.