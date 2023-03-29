Байден прокомментировал планы Путина размесить в Беларуси ядерное оружие

Президент США Джо Байден обеспокоен планами Москвы разместить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Они еще этого не сделали, если только что-то не произошло, пока я был в вертолете, Конечно, меня это беспокоит" , - сказал Байден.

При этом президент отметил, что предупреждал об опасности, исходящей из Кремля.

"О чем я говорил с вами, весь последний год? Это опасный разговор, и это вызывает беспокойство" , - добавил Байден.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 марта объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Москва завершит строительство специального хранилища в Белоруссии к началу июля.