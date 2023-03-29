Одна из стран Европы передала Украине систему ПВО, которая не сработала, - Зеленский

Одно из европейских государств отправило Украине очередную систему ПВО, которая в итоге не сработала. Поэтому ее пришлось менять "снова и снова".﻿ Об этом, со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью Associated Press, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как отмечает издание, о какой стране идет речь глава государства не указал.

Вместе с тем, Зеленский поприветствовал помощь от стран-партнеров, но отметил, что часть обещанного оружия все еще не поставлена.

"У нас есть отличные решения по Patriot, но мы пока их не имеем" , - заявил Зеленский.

Таким образом, с января украинские военные проходят обучение в США по управлению системой Patriot, но в Украине ее еще не развернули.