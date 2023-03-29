Одна из стран Европы передала Украине систему ПВО, которая не сработала, - Зеленский
Одно из европейских государств отправило Украине очередную систему ПВО, которая в итоге не сработала. Поэтому ее пришлось менять "снова и снова". Об этом, со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью Associated Press, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Как отмечает издание, о какой стране идет речь глава государства не указал.
Вместе с тем, Зеленский поприветствовал помощь от стран-партнеров, но отметил, что часть обещанного оружия все еще не поставлена.
"У нас есть отличные решения по Patriot, но мы пока их не имеем", - заявил Зеленский.
Таким образом, с января украинские военные проходят обучение в США по управлению системой Patriot, но в Украине ее еще не развернули.
"Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет", - отметил Зеленский.