В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что он и духовенство УПЦ МП имеет право остаться и не планирует покидать Лавру до окончания судебного разбирательства с заповедником "Киево-Печерская Лавра", сообщает Украинская правда.

"Во вторник пришло письмо о том, что 30 числа из храма преподобного Агапита начнется "переход" Лавры государству.

Закон на нашей стороне. Мы осталось в Лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени.

Нам предложили "компромисс": выезжают из Лавры блаженнейший Онуфрий, семинария, и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают.

Мы не нуждаемся в таких "компромиссах". Они хотят забрать нашу Лавру, Почаевскую, и перейти к женским манастырям" , - заявил наместник Киево-Печерской Лавры.

Митрополит Павел заявил, что благодаря молитвам духовников и прихожан УПЦ МП "все президенты Украины становились президентами".

29 марта стало известно, что в Хозяйственный суд Киева поступил иск от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужской монастырь/УПЦ (МП).

В Лавре подали иск к Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра", которым требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ МП.