РосСМИ: УПЦ МП не собирается уходить из киевской Лавры, подали иск

Украинская православная церковь Московского патриархата, монахи и служители которой должны 29 марта покинуть Киево-Печерскую Лавру, будут в суде оспаривать свое выселение, иск уже подан. Ранее митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Лавры. Об этом, со ссылкой на российские СМИ, сообщает Украинская правда.

По данным Единого государственного реестра судебных решений, "в Хозяйственный суд города Киева 23 марта поступило исковое заявление Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Человечий монастырь/Украинской Православной Церкви к Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра" о признании недействительной сделки относительно одностороннего отказа от договора и применения последствий недействительности сделки".

Судья, который должен был рассматривать дело, заявил о самоотводе. Поэтому дело передадут уполномоченному работнику Хозяйственного суда Киева для решения вопроса о повторном автоматическом распределении дела.

В настоящее время сообщается, что сторонники УПЦ МП пришли "на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам".

В УПЦ МП заявляют о "тысячах верующих". Однако, судя по видео, это не соответствует действительности.